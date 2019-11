Onbekende weldoener geeft jonge zangeres fooi van 10.000 dollar, maar stelt één voorwaarde

De Amerikaanse zangeres Morgan Clark timmert al een tijdje aan haar muziekcarrière en werkt erg hard om er iets van te maken. Afgelopen week kreeg ze van een onbekende man - die zich vreemd genoeg Fred Flintstone noemde - een fooi van 10.000 dollar na een optreden in een hotel in Nashville. “Hij hield enorm veel van mijn stem en geloofde in wat ik deed”, vertelt Clark in bovenstaande video. De superfan stelde maar één opmerkelijke voorwaarde als de jonge zangeres zijn hulp wil om het te maken in de harde muziekwereld.