De minder ‘plezante’ kant van opgroeien in Bobbejaanland: “Ik verwijt het mijn ouders niet. Ik weet dat ze ons graag hebben gezien”

Kasterlee -

Meer dan 36 jaar van zijn leven woonde Jack Schoepen in het land dat genoemd is naar zijn vader Bobbejaan. Naar verluidt ‘het plezantste land’, want met die slogan lokt het pretpark ook in het post-Schoepentijdperk nog steeds duizenden plezierzoekers naar Lichtaart. Maar Jack, de derde telg van het nageslacht Schoepen, zag ook de minder ‘plezante’ kant van een jeugd in een omheind pretpark. “Het park kwam op de eerste plaats, de kinderen op de tweede”, zegt hij tijdens een openhartige rondrit door zijn Lichtaart.