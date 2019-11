Katje verdrinkt in rioolput, maar wordt weer tot leven gebracht door brandweerman

Een katje was in het Braziliaanse São Paulo in een rioolputje gesukkeld en verdronken. Een brandweerman die ter plaatse was gekomen, wilde het diertje niet zomaar laten sterven. Hij paste hartmassage toe en slaagde erin de poes weer tot leven te brengen. Het kleine dier verblijft momenteel in een dierenziekenhuis, maar zal volledig herstellen.