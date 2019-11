Juventus ontsnapt aan eerste nederlaag, Dries Mertens en Napoli schieten niks op met gelijkspel

Juventus is op het veld van subtopper Atalanta aan een eerste seizoensnederlaag in de Serie A ontsnapt. De landskampioen moest in de tweede helft achtervolgen, maar dankzij drie doelpunten in het slotkwartier ging Juventus alsnog met de zege lopen. AC Milan en Napoli blijven in het sukkelstraatje zitten. Beide teams konden een goede zaak doen door het onderlinge duel te winnen, maar het werd een gelijkspel: 1-1.

Juventus blijft op kop in de Serie A

Na een flauwe 2 op 9 moest Atalanta terugslaan tegen de landskampioen. In de eerste helft kregen ze al een unieke kans op een voorsprong, maar de jonge spits Musa Barrow miste vanaf de penaltystip. Bij de rust stond het nog steeds 0-0. Na de pauze kwam Atalanta op voorsprong via een kopbal van Robin Gosens: 1-0.

Rood alarm bij Juventus, dat even moest bekomen van die opdoffer. Maar met nog een kwartier op de klok sloeg de motor eindelijk aan. Gonzalo Higuain scoorde de gelijkmaker en in de 82ste minuut kon hij ook de 1-2 binnentikken na een prima voorzet van Juan Cuadrado. Als kers op de taart gaf Higuain in de extra tijd nog de assist voor de 1-3 van Paulo Dybala. De Oude Dame blijft zo zeker aan kop in de competitie.

Bij Atalanta mocht Timothy Castagne na 71 minuten invallen voor doelpuntenmaker Gosens. In de tussenstand leidt Juventus nu met 35 punten. Dat zijn er vier meer dan Inter, dat later vanavond op bezoek gaat bij Torino.Atalanta blijft vijfde en deelt die plaats voorlopig nog met AS Roma, dat zondag tegen Brescia speelt.

Bekijk de doelpunten hier:

?? | Paulo Dybala breidt de voorsprong verder uit voor Juventus! ??



AC Milan en Napoli delen de punten

De twee doelpunten vielen op korte tijd van elkaar. Hirving Lozano opende voor Napoli de score (0-1) na 24 minuten. Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten: amper vijf minuten: Giacomo Bonaventura ramde de bal in één tijd in de kruising. Ante Rebic kreeg kort voor de rust nog een uitstekende kans om er 2-1 van te maken, maar de Kroaat kopte naast.

De tweede helft bracht weinig kansen, al was Kalidou Koulibaly dicht bij een doelpunt. De ex-speler van Racing Genk mikte kort na de pauze over. Insigne miste even later ook een uitstekende kans. Napoli bracht Dries Mertens in voor nog wat aanvallende stootkracht, maar de Rode Duivel kon niet verhinderen dat de wedstrijd stilletjes uitdoofde. 1-1 was de eindstand.

Beide teams schieten niks op met het gelijkspel. Napoli blijft zevende en telt nu 20 punten, al 15 stuks minder dan leider Juventus. AC Milan doet het nog slechter met een 13de plek in de stand (14 punten).