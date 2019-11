Benito Raman grote held van Schalke 04 met goal en assist, Bayern München haalt fors uit

Benito Raman heeft Schalke 04 zaterdagavond naar een zege bij Werder Bremen geloodst. De ex-publiekslieveling van AA Gent gaf eerst een assist en scoorde nadien zelf: de eindstand was 1-2. Bayern München ging met maar liefst 0-4 winnen bij Fortuna Düsseldorf, leider Borussia Mönchengladbach ging verrassend de boot in bij promovendus Union Berlin.

Benito Raman gaf vlak voor de pauze een perfecte voorzet aan teammakker Amine Harit, die vervolgens de bal in doel werkte. Schalke kon zo met een kleine voorsprong gaan rusten. Raman scoorde kort na de pauze zelf - met goedkeuring van de VAR - de 0-2. Werder Bremen kwam in de slotfase nog opzetten met de aansluitingstreffer van Osako, maar meer zat er niet meer in. Het werd 1-2.

Bayern München moest op bezoek bij Fortuna Düsseldorf, maar grote problemen had de landskampioen niet. Pavard scoorde al na 11 minuten de openingstreffer. Nog voor de rust stond het al 0-3 via goals van Tolisso en Gnabry. Coutinho legde met nog twintig minuten te gaan de eindstand vast: 0-4.

Door de overwinning bij Düsseldorf komt Bayern München tot op amper één punt van leider Borussia Mönchengladbach. Zij gingen immers verrassend de boot in bij promovendus Union Berlin. Ujah opende na een kwartier de score dankzij een assist van ex-Genkspeler Marcus Ingvartsen. Voor de thuisploeg was het nadien lang nagelbijten: Andersson zorgde in minuut 92 voor de verlossende 2-0. Dat was ook meteen de eindstand.

In de stand blijft Mönchengladbach leider met 25 punten, maar eerste achtervolger Bayern München nadert tot op één punt. Freiburg en Schalke 04 delen de derde plaats met 22 punten. RB Leipzig is vijfde met 21 punten, maar speelt zondag nog. Borussia Dortmund, het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard, is gedeeld zesde met 20 punten.