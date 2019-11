Liverpool blijft ongeslagen in Premier League, Arsenal pakt in 96ste minuut nog puntje tegen staartploeg

Liverpool blijft ongeslagen in de Premier League. The Reds namen het zaterdagavond op tegen Crystal Palace en gingen met 1-2 winnen. De beslissing viel pas heel laat: de winnende treffer van Firmino viel in de 85ste minuut. Nog in de Premier League gaat het van kwaad naar erger voor Arsenal: The Gunners verloren in eigen huis tegen Southampton - aan het begin van deze speeldag nog de rode lantaarn - en zijn afgezakt naar de negende plaats.

In de eerste helft vond Liverpool geen weg langs Crystal Palace, maar vroeg in de tweede helft slaagde Sadio Mané er wel in om de score te openen. In de 82ste minuut ontplofte Selhurst Park na de gelijkmaker van Wilfried Zaha, waarmee Crystal Palace op weg leek naar een punt. Drie minuten later volgde een koude douche met de winnende treffer van Firmino: 1-2 was de eindstand, waardoor Liverpool ontsnapt aan een tweede puntenverlies dit seizoen. Bij de thuisploeg viel Christian Benteke in na 76 minuten, aan de overzijde viel Divock Origi in in de 64ste minuut.

Een tweede puntenverlies vermijden, dat is iets waar Arsenal dit seizoen alleen maar van kan dromen. Het ging in eigen huis ei zo na onderuit tegen Southampton, dat vooraf de laatste plek deelde met Watford. De problemen begonnen al vroeg: Ings bracht de bezoekers na 8 minuten op voorsprong. Lacazette stelde enkele minuten later alweer gelijk. Maar in de tweede helft kwamen de Gunners opnieuw op achterstand na een penalty van James Ward-Prowse, die aanvankelijk miste maar de rebound wel binnentrapte. Southampton leek daarmee op weg naar een onwaarschijnlijke zege, tot Lacazette in de 96ste minuut Arsenal alsnog een punt schonk.

Miserie voor Arsenal, maar bij Leicester City gaat het feest gewoon verder. The Foxes zijn voorlopig aan een fenomenaal seizoen bezig en ook tegen Brighton & Hove Albion werd al met al vlot gewonnen. Het werd 0-2: Ayoze Perez opende iets na het uur de score, Jamie Vardy maakte het in de 82ste minuut af vanaf de penaltystip. Bij de bezoekers speelde Youri Tielemans de hele match en viel Dennis Praet in na 70 minuten. Leandro Trossard speelde de hele partij bij Brighton.

Feest was er ook voor Leander Dendoncker, die met Wolves de hele match speelde en op bezoek bij Bournemouth won. Moutinho en Jimenez hadden na een halfuur de bezoekers al op 0-2 gebracht. Nadat Francis kort voor de pauze zijn tweede gele kaart kreeg en Bournemouth dus met z’n tienen verder moest, leek de wedstrijd gespeeld. Door een tegentreffer van Cook na een uur spelen werd het toch nog spannend, maar de zege ontglipte Wolves niet meer: 1-2.

In de stand blijft Liverpool fier leider met 37 punten, maar liefst 8 meer dan nummer twee Leicester City. Chelsea en Manchester City volgen met respectievelijk 26 en 25 punten, maar spelen zaterdagavond tegen elkaar. Wolves is vijfde met 19 punten. Arsenal heeft 18 punten, maar staat wel nog op een gedeelde zesde plaats.