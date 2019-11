Verdachten van moord verstikten studente, begroeven haar lichaam en gingen feesten: “Geen idee waarover we ruzie hadden”

Er bestaat geen twijfel over dat Barron Brantley (21) en zijn vriendin Jordyn Jones (21) de moord op hun medestudente Alexis Crawford gepleegd hebben. Dat bleek vrijdag voor de rechtbank in het Amerikaanse Atlanta, waar een inspecteur vertelde hoe gedetailleerd de verdachten de feiten bekend hebben. Ze blijven dan ook aangehouden.

Na een zoektocht van acht dagen werd op 9 november het lichaam van de vermiste Alexis Crawford (21) gevonden in een park nabij de universiteit van Clark Atlanta. De speurders stonden niet voor een mysterie: de huisgenote van de studente, Jordyn Jones (21), en diens vriend Barron Brantley (21) werden meteen verhoord. Brantley kraakte en gaf de feiten na enkele verhoren toe.

Alexis Crawford. Foto: AP

De twintiger deed dat zonder iets aan de verbeelding over te laten, getuigde inspecteur Mark Young vrijdag op een hoorzitting waar beslist zou worden over de verdere aanhouding van moordverdachten Jones en Brantley. “Hij heeft toegegeven dat hij haar gewurgd heeft nadat de twee dames ruzie gekregen hadden”, zei Young. “En terwijl heeft mevrouw Jones een plastic zak over haar hoofd getrokken.”

Galabal

Daarna stopten de twee het levenloze lichaam van Crawford in een vuilnisbak, die ze naar het park reden om haar daar te begraven. “Brantley zei dat hij wist dat ze dood was omdat haar angstig geschreeuw gestopt was.” Rond 4 uur ’s nachts werd het lichaam van de vrouw in het park gedumpt.

Die feiten speelden zich af op 31 oktober, vier dagen nadat de drie samen naar het galabal van de universiteit geweest waren. Op die 27ste oktober vond Jones, die even gaan liggen was omdat ze moe was, haar vriend in de badkamer met Crawford. “Ik heb haar niet aangeraakt, ik heb haar niet verkracht”, zei die eerste meteen. Uit DNA-onderzoek bleek later dat er wel degelijk iets gebeurd was tussen de twee.

Ruzie

Of dat de aanleiding is geweest voor de ruzie tussen de twee vrouwen, is niet geweten. Jones zegt het zich niet te herinneren omdat ze te veel gedronken had. Wat ze wel nog weet, is dat de twee die bewuste nacht na de moord nog teruggekeerd zijn naar het huis om het bloed weg te kuisen en vervolgens nog naar een Halloweenfuif geweest zijn.