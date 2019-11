Bekende kooivechtster toegetakeld door kennis voor haar deur: “Ik ben heel teleurgesteld in die persoon”

Deurne - Een boze kennis heeft de bekende kooivechtster Cindy Dandois uit Deurne vrijdagmiddag aangevallen voor haar deur. Ze hield er een gebroken neus en een pijnlijke kaak aan over, en diende een klacht in bij de politie.

Naast alleenstaande moeder en lerares is Cindy Dandois uit Deurne vooral bekend als kooivechtster. Ze zou dit weekend deelnemen aan een belangrijke wedstrijd in Den Haag, maar daar moet ze forfait doorgeven omdat ze vrijdagmiddag een gebroken neus opliep toen een kennis haar aanviel op straat.

De man stond voor haar deur te wachten. "Het was een wanhoopsdaad", zegt Dandois. "Van een man die zich niet goed kan uitdrukken. Ik ben heel teleurgesteld in hem." Ze moet forfait geven voor de wedstrijd van komend weekend, en de volgende is binnen drie weken. "Die draadjes mogen er binnen een week uit, dat komt wel goed. Maar met een gebroken neus heb ik geen ervaring. Dat wordt afwachten."

Dandois geeft les in een vechtschool en probeert geweld daarbuiten te vermijden. "Behalve als ik aangevallen word. Gelukkig kan ik me dan verdedigen."

De kooivechtster diende een klacht in bij de politie.