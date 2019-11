Het echte verhaal achter beklijvende Netflix-serie: wie vermoordde kleine Grégory?

Wie vermoordde de kleine Grégory? Rond die vraag draait een beklijvende nieuwe ‘true crime’-serie die sinds deze week op Netflix te zien is. Het verhaal ging als een schokgolf door Frankrijk en 35 jaar na de feiten is de moordenaar nog altijd niet veroordeeld. Dit is het verhaal.

16 oktober 1984. De vierjarige Grégory Villemin is buiten aan het spelen terwijl mama Christine binnen de strijk doet. Maar als mama om 17 uur eventjes gaat kijken, is het jongetje nergens meer te vinden. Na een uur zoeken verwittigt ze in paniek de gendarmerie van Lépanges-sur-Vologne. Een paar uur later wordt het lichaam van het jongetje gevonden in de rivier de Vologne, zeven kilometer stroomafwaarts. Zijn handen en voeten zijn met een touw geboeid, maar verder vertoont het kind geen sporen van geweld.

De raaf

Wie heeft het jongetje vermoord? Vader Jean-Marie en moeder Christine kunnen maar één naam bedenken: “le corbeau”, ofwel “de raaf”. Een onbekende van wie ze al jaren dreigbrieven ontvangen, blijkbaar omdat de man (of vrouw) jaloers is omdat het gezinnetje het goed stelt. Wie achter het alias van de raaf schuilgaat? Daar hebben ze geen idee van.

Een half uurtje na de verdwijning van Grégory belt “de raaf” al naar een broer van vader Jean-Marie. Om te zeggen dat hij het jongetje in de rivier heeft gegooid. Een dag later krijgt Jean-Marie ook zelf een brief van “de raaf”. “Ik hoop dat je sterft van verdriet. Al uw geld zal uw zoon niet terugbrengen. Mijn wraak is zoet, arme kloot.”

Bernard Laroche. Foto: afp

Twee weken later meent de politie met Bernard Laroche, een neef van Gregory’s vader, de dader te hebben gevonden. Een getuige zegt dat ze heeft gezien hoe Laroche het jongetje heeft meegenomen in zijn wagen. Hoewel de verklaring twee dagen later wordt ingetrokken, blijft Laroche toch aangehouden. Een schriftkundige meent dat zijn geschrift overeenkomt met dat in de brieven.

Vier maanden later, februari 1985, moet de onderzoeksrechter Laroche echter weer vrijlaten. Het bewijs tegen de man is flinterdun. Vader Jean-Marie is woedend en belooft dat hij Laroche een kogel door het hoofd zal jagen, iets wat hij eind maart 1985 ook daadwerkelijk doet. Het levert hem een gevangenisstraf van bijna vijf jaar op.

De moeder

Ondertussen krijgt het gerecht een andere verdachte in het vizier: moeder Christine. Volgens de geruchtenmolen in het dorp is zij “de raaf” en had ze een relatie met Laroche. De twee, zo werd gezegd, waren aan het rollebollen terwijl het jongetje buiten aan het spelen was en hebben hem gedood omdat hij hen betrapt had.

Een andere schriftdeskundige bevestigt aan de politie dat Christine de brief schreef en in haar kelder vinden de speurders hetzelfde touw waarmee Grégory werd vastgebonden. Maar ook nu is de zaak nog niet opgelost. Elf dagen na haar aanhouding in juli 1985 wordt Christine weer vrijgelaten en in 1993 wordt ze - met oneindig veel excuses - volledig witgewassen.

Christine en Jean-Marie Villemin in 1984. Foto: AFP

‘Cold case’ heropend

We spoelen door naar 2008. Op vraag van de ouders wordt de ‘cold case’ heropend en worden de bewijsstukken met nieuwere technieken onderzocht. Ook dat levert echter geen overtuigende bewijzen tegen Laroche - of iemand anders - op.

In 2017 worden opnieuw verdachten opgepakt: drie familieleden. Het gaat om Marcel en Jacqueline Jacob en Ginette Villemin, een oom, een tante en een schoonzus van Grégory’s vader. Ze worden aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan moord, het niet verhinderen en niet aangeven van een misdaad, en het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood. Maar wie precies wat gedaan heeft en of ook Bernard Laroche bij de moord betrokken was, daar wil de procureur-generaal van Dijon niets over kwijt.

We zijn intussen 35 jaar na de ophefmakende moord en de dader is nog altijd niet veroordeeld. Aan de mysterieuze affaire zijn intussen al duizenden krantenartikels, tientallen universitaire studies, meerdere boeken, een film en nu dus ook een Netflix-serie gewijd.

Who killed little Gregory, docuserie, sinds 20 november te zien op Netflix.