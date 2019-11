Voornaamste verdachte voor moord op Maltese journaliste vraagt immuniteit

De voornaamste verdachte in het onderzoek naar de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana vraagt immuniteit in ruil voor informatie over wat hij over de zaak weet. Dat melden bronnen dicht bij het onderzoek. De verdachte, zakenman Yorgen Fenech, werd woensdag opgepakt toen hij met zijn jacht het eiland probeerde te ontvluchten.

Volgens de bronnen bij het onderzoek is Fenech zaterdag overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij klaagde over pijn aan de borstkas. De man is vrijgelaten onder voorwaarden, en op vraag van de artsen moet hij 24 uur in observatie blijven vooraleer hij weer ondervraagd kan worden. Fenech staat ook in het ziekenhuis onder politiebewaking.

LEES OOK. Moordmysterie op Malta: gaf één van de machtigste zakenmannen de opdracht voor bomaanslag op journalist? (+)

Officieel wordt Fenech beschouwd als iemand die beschikt over informatie, maar sommige media en de familie van de journaliste vermoeden dat hij een mogelijke opdrachtgever voor de moord was. Hij vraagt nu gerechtelijke immuniteit of een andere regeling om te politie te vertellen wat hij over de zaak weet.

Premier beslist

Die beslissing ligt bij de Maltese premier Joseph Muscat. Hij kende eerder deze week al iemand immuniteit toe in deze zaak. Vermoed wordt dat de info van die persoon leidde tot de aanhouding van Fenech op woensdag.

Zaterdag moest minister van Economie Chris Cardona de politie meer uitleg geven over “speculaties uit het verleden”. Kort na de middag kon de minister het commissariaat alweer verlaten.

In oktober 2017 werd Caruana omgebracht door een explosief onder haar auto. Ze voerde onder meer onderzoek naar de schimmige banden tussen politiek en zakenwereld - ze verweet premier Muscat van Malta een “maffia-eiland” gemaakt te hebben.