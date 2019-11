AC Milan en Napoli schieten allebei niks op met gelijkspel

AC Milan en Napoli blijven in het sukkelstraatje zitten. Beide teams konden een goede zaak doen door het onderlinge duel te winnen, maar het werd een gelijkspel: 1-1. Daardoor blijven beide teams in de middenmoot verzeild. Dries Mertens viel bij de bezoekers in na een uur spelen.

De twee doelpunten vielen op korte tijd van elkaar. Hirving Lozano opende voor Napoli de score (0-1) na 24 minuten. Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten: amper vijf minuten: Giacomo Bonaventura ramde de bal in één tijd in de kruising. Ante Rebic kreeg kort voor de rust nog een uitstekende kans om er 2-1 van te maken, maar de Kroaat kopte naast.

De tweede helft bracht weinig kansen, al was Kalidou Koulibaly dicht bij een doelpunt. De ex-speler van Racing Genk mikte kort na de pauze over. Insigne miste even later ook een uitstekende kans. Napoli bracht Dries Mertens in voor nog wat aanvallende stootkracht, maar de Rode Duivel kon niet verhinderen dat de wedstrijd stilletjes uitdoofde. 1-1 was de eindstand.

Beide teams schieten niks op met het gelijkspel. Napoli blijft zevende en telt nu 20 punten, al 15 stuks minder dan leider Juventus. AC Milan doet het nog slechter met een 13de plek in de stand (14 punten).