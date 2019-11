Familie en vrienden van Julie Van Espen laten herdenkingsbootjes te water in Rivierenhof

Antwerpen / Deurne - Aan de Spiegelvijver van het Rivierenhof in Deurne hebben de vriendinnen van de vermoorde Julie Van Espen een herdenkingsplechtigheid georganiseerd. De honderden aanwezigen lieten er bootjes met een kaarsje te water, om niet alleen Julie maar alle overleden dierbaren te eren.

De vriendinnen van Julie Van Espen vonden inspiratie in het Vondelpark in Amsterdam, waar jaarlijks op Allerzielen een gelijkaardig initiatief plaatsvindt. Het evenement kreeg de naam Shine a light, naar het liedje van Brian Adams. Dat was een van de favoriete liedjes van Julie.

Tijdens de herdenking zorgde onder meer zangeres Mira voor live muziek.

De aanwezigen konden een vrijwillige bijdrage doen aan Punt vzw, de organisatie die na de dood van Julie werd opgestart ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Foto: Robin Fasseur

Nooit aangekomen

Julie Van Espen verdween op 4 mei. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Twee dagen later werd haar lichaam gevonden in het Albertkanaal in Merksem. Diezelfde dag werd ook Steve Bakelmans gearresteerd, die bekende dat hij de 23-jarige studente had gedood toen ze zich hevig verzette bij zijn verkrachtingspoging.