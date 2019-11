Man die Hitlergroet bracht in Breendonk is zoon van voormalig parlementslid: “Mijn zoon haalde een kwajongensstreek uit”

Het parket van Mechelen is een onderzoek gestart naar de man die in augustus de Hitlergroet bracht in het Fort van Breendonk, een plek van waaruit meer dan 3.000 mensen door de nazi’s naar de concentratiekampen gestuurd zijn. De betrokkene, 23 jaar oud, blijkt de zoon te zijn van Rob Verreycken, ex-parlementslid van Vlaams Blok/Belang. “Volgen mij haalde mijn zoon een kwajongensstreek uit.”