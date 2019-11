Romelu Lukaku doet de netten opnieuw trillen voor Inter en blijft topscorer in Serie A

Romelu Lukaku heeft zaterdagavond opnieuw zijn waarde bewezen voor Inter. De spits van de Rode Duivels scoorde zijn tiende competitiedoelpunt voor Inter en had zo zijn aandeel in de vlotte zege tegen Torino. Het werd 0-3 in een uitgeregende wedstrijd, waardoor de Milanezen in het zog van leider Juventus blijven.

Lang hoefden de Inter-fans niet te wachten om te juichen, want al na twaalf minuten had Lautaro Martinez er op aangeven van Vecino 0-1 van gemaakt. Stefan de Vrij verdubbelde die voorsprong na een halfuur. Het net vinden lukte voor Romelu Lukaku aanvankelijk niet: de spits vond Torino-doelman Salvatore Sirigu meermaals op zijn pad. Halverwege de tweede helft lukte het dan toch, met een prima lage bal in de linkerhoek.

Lukaku kreeg in de slotminuten nog een uitstekende kans om er 0-4 van te maken, maar die poging vloog rakelings langs de paal. Het bleef 0-3 tot het einde. Lukaku heeft in 13 wedstrijden nu 10 doelpunten gemaakt voor Inter: daarmee is hij iets steviger topscorer in de Serie A. Door de zege komt Inter ook opnieuw tot op één punt van leider Juventus, dat eerder op de dag Atalanta verschalkte.