Michel Preud’homme vloekt na winst in laatste minuut: “We moeten meer ‘killer’ worden”

Standard is de terugronde begonnen met 1-2 zege op het veld van Eupen. Al scheelde het niet veel of de Rouches mochten met een gelijkspel huiswaarts keren. Samuel Bastien bracht redding in de 93ste minuut en zorgde zo in extremis voor de drie punten.

Michel Preud’homme (Standard): “Match moest aan de rust gespeeld zijn”

Opgelucht ademhalen voor Michel Preud’homme. De Standard-trainer vloekte voor rust meermaals om de gemiste kansen van zijn ploeg. “Hoe kan ik dit samenvatten? We eindigen op een verdiende overwinning. Het moest aan de rust al gespeeld zijn. Gezien onze prestatie en de kansen die we kregen. Zoals al vaak in het verleden is gebeurd, weten we dat de tegenstander zal reageren. Na de 1-1 hadden we geen overwicht meer. We hebben daar deze week nochtans op gewerkt. We moeten meer ‘killer’ worden. In Brugge en Gent kwam ons dat al duur te staan en daardoor pakten we te weinig punten op bepaalde momenten. Nu, de mentaliteit zat goed. Nu moeten we het alleen leren afmaken.”

Nils Schouterden (Eupen): “Verdienden niet om te winnen”

Nils Schouterden, doelpuntenmaker aan Eupense zijde, bleef met een zuur gevoel achter. “Als je zo’n tweede helft speelt en in mijn ogen domineert, moet je thuis iets pakken. We moeten ook realistisch zijn, we verdienden hier niet om te winnen. Zij waren stukken beter dan ons, al hadden we onze kansen. Zeker in de tweede helft ging het beter bij ons. We zetten ze beter vast. Alleen slikken we een late goal. Ja, we waren gefrustreerd. Maar we moeten ook naar onszelf kijken. Als we de bal daar wegtrappen, pak je een punt. Nu geef je het weg. Net als tegen Charleroi.”

Zinho Vanheusden (Standard): “We zijn goed weggekomen”

Zinho Vanheusden was uiteraard tevreden met de late zege van zijn ploeg, maar hamerde er tevens op dat Standard een match eerder moet leren beslissen. “We zijn nog goed weggekomen, maar we verdienden deze zege”, zei de 20-jarige verdediger. “Zeker op basis van de kansen in de eerste helft. Twee keer raakten we het doelhout en twee goals van ons werden afgekeurd. We hebben al vaker een match in de slotfase beslist. Dat is een kwaliteit, maar we moeten er toch voor gaan zorgen dat we het niet te vaak zo moeten gaan doen. Je speelt goed, creëert kansen. Dan moet je jezelf gewoon belonen en eerder scoren.”