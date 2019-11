IN BEELD. Waanzinnige taferelen in heel Zuid-Amerika voor de finale van de Copa Libertadores

Zaterdag stond in Lima de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League, op het programma. Het Braziliaanse Flamengo en het Argentijnse River Plate bekampten elkaar in een pot die een ongelooflijk slot kende. River Plate leidde bijna de volledige wedstrijd met 0-1, maar door twee goals van Gabriel - in minuut 89 en 92 - ging de titel alsnog naar Flamengo. Diezelfde Gabriel kreeg kort nadien zelfs nog rood, net als Palacios van River Plate. De finale zorgde voor waanzinnige taferelen, ook ver buiten Lima: er waren onder andere duizenden fans naar het legendarische Maracana-stadion in Rio afgezakt om de wedstrijd op een groot scherm te bekijken. Hier zijn de beste foto’s van de finale.