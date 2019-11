“135 aanvallen per uur: erger dan ik had gedacht”: cyberaanvallen op Belgische missie in China

Baudewijns is cybersecurityexpert en heeft een aantal deelnemers van de missie onder zijn klanten. Hij adviseert ook de overheid inzake cybersecurity. Wat hij in China meemaakte, heeft hem toch verbaasd. “We wisten dat er problemen waren met de veiligheid van het internetverkeer, maar het was toch erger dan ik had gedacht.”

Er waren massaal veel pogingen om de hardware van de delegatie te hacken. “Maandag registreerde ik 135 aanvallen per uur. De Chinezen zijn zeer belust op informatie. Ze leggen databases met informatie aan van iedereen die in hun bereik komt. En door de hacks proberen ze ook hun vergevorderd systeem om nieuwe wachtwoorden van gebruikers te voorspellen te perfectioneren.”

Plots een update

Baudewijns had zelf een aantal laptops mee: de ene heel beveiligd, de tweede niet. “Zo konden we nagaan hoe, wanneer en waarom de Chinezen doen wat ze doen. De zo ingewonnen informatie gaan we straks analyseren.” Ook zijn gsm was onderhevig aan aanvallen: “Plots was er een zogenaamde update voor mijn Samsung. Bizar, ik ben benieuwd wat die ‘update’ nu precies uitgericht heeft”, aldus Baudewijns, die vermoedt dat de Chinese Staatsveiligheid achter minstens een deel van de aanvallen zit. “Informatie is macht.”

Voor de ministers zou er geen probleem geweest zijn. “Ze hadden een zogenaamde beveiligde VPN-tunnel van België naar China. Nergens kwamen ze in contact met een Chinees netwerk. Ook voor prinses Astrid waren er specifieke maatregelen. Voor de meegereisde firma’s is het belangrijk dat ze thuis hun gsm helemaal resetten en alle wachtwoorden wijzigen.” Sommige toestellen van de officiële delegatie zullen nadien weggegooid worden.

Net deze maand bracht de Belgische Staatsveiligheid een brochure uit over de gevaren van hacking in het buitenland, met tal van tips. Daar werd in bepaalde kringen wat smalend over gedaan. “Maar deze reis bewijst opnieuw hoe broodnodig zulke voorzorgsmaatregelen zijn”, aldus Baudewijns.

Minister Philippe De Backer (Open VLD) liet gisteren weten dat hij speciaal voor de reis een nieuwe gsm had aangeschaft met een nieuw mailadres. “Helemaal leeg, zonder contactnummers of wat dan ook. Thuis zal de gsm helemaal gereset worden en vliegt hij in de kast voor de volgende ‘reis met veiligheidsrisico’”, klinkt het.

Op de website www.vsse.be vind je de brochure van de Staatsveiligheid terug.