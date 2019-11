Steenrijke Bloomberg (77) smijt met geld in race naar Witte Huis

De presidentsverkiezingen zijn over een jaar. Sinds zaterdag, en nog tot 3 december wil Bloomberg een filmpje in 99 steden verspreiden, zowel op de nationale als de lokale tv-zenders. Het kost hem dus omgerekend 30 miljoen euro en dat is opmerkelijk. Want Bloomberg heeft zich nog altijd niet officieel geout als presidentskandidaat voor de Democraten.

Er is maar één kandidaat in de strijd om het presidentschap die meer geld aan tv-reclames heeft uitgeven en dat is Democraat Tom Steyer. Die heeft al 34,5 miljoen euro gespendeerd aan tv-spots. Hij deed dat wel gespreid over vijf maanden tijd. Bloomberg geeft die 30 miljoen euro in één keer uit.

Bloomberg heeft zich officieel nog niet kandidaat gesteld voor het presidentschap, maar lijkt zichzelf nu in een klap op de kaart te willen zetten. Op dit moment zijn er zeventien Democraten die een gooi naar het presidentschap willen doen. De 77-jarige miljardair Bloomberg denkt kans te maken omdat oud-vicepresident Joe Biden er zwakker voorstaat dan gedacht. Dat heeft alles te maken met het impeachment-onderzoek naar president Trump, waar Joe Biden en zijn zoon Hunter een prominente rol in spelen.

Sanders: “Walgelijk”

Reclamespots zijn een van de grote campagnemiddelen van de presidentskandidaten. Vooral de Democraten investeren erin. Na Bloomberg en Tom Steyer geven de andere Democratische kandidaten Bernie Sanders en Elizabeth Warren het meeste aan dit medium uit, maar in beide gevallen is dat nog geen 8 miljoen dollar (7,2 miljoen euro), schrijft The New York Post.

De populaire Bernie Sanders heeft intussen al uitgehaald naar Bloomberg en zijn onverwachte campagnezet. “Ik vind het walgelijk dat miljardairs zoals Bloomberg of wat voor miljardairs dan ook denken dat ze het politieke proces kunnen omzeilen door met tientallen miljoenen dollars te smijten en zo de verkiezingen te kopen”, zei Sanders.

Bij de grote campagnes is het de geplogenheid dat Amerikaanse presidentskandidaten zich laten sponsoren door bevriende bedrijven en geldschieters, die op die manier op een goed blaadje hopen te staan met de kandidaat als die het ooit tot in het Witte Huis schopt. Maar Michael Bloomberg pakt het anders aan. Hij heeft geen enkele cent ontvangen van sponsors. Hij financiert alles uit eigen zak. Zijn vermogen wordt geschat op 50 miljard dollar, een goede 45 miljard euro.