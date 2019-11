Europees Milieuagentschap: “Vlaams non-klimaatbeleid is onaanvaardbaar”

Tegen eind dit jaar moet België bij Europa een Klimaat- en Energieplan indienen. Of dat zal lukken is nog niet helemaal zeker. Vlaams minister voor Milieu en Energie Zuhal Demir (N-VA) dient eerst zelf nog een strijdplan uit te werken en nadien moet de federale regering de inspanningen van alle gewesten nog bundelen. En het is Europa deze keer menens. De nieuwe Europese Commissie maakt van klimaat een speerpunt en gaat boetes opleggen voor balorige lidstaten die hun huiswerk niet maken.

Dat België en vooral Vlaanderen wel eens op het strafbankje kunnen belanden, is helemaal niet denkbeeldig. In tegenstelling tot de meeste andere EU-landen halen wij de afgesproken doelstellingen voor 2020 niet. Zuhal Demir was nog maar pas bevoegd minister en ze moest dit al toegeven.

Maar voor 2030 ligt de lat nog een pak hoger en nu al is duidelijk dat Vlaanderen er niet zal in slagen om bijvoorbeeld de CO 2 -uitstoot met 35 procent te verlagen. De kans is overigens groot dat de Europese Commissie die ambitie nog flink scherper stelt en voor 55 procent minder gaat. Met de bestaande maatregelen raken wij echter maar aan 13 procent. De Vlaamse regering zou dus een flinke tand moeten bijsteken, maar zij veegde een aantal belangrijke maatregelen die tijdens de vorige regeerperiode werden afgesproken zelfs nog van tafel: de kilometerheffing, de bouwstop en de verplichte renovatie van huizen na verkoop. Ook een CO 2 -taks komt er niet, bleek de voorbije weken.

Hans Bruyninckx Directeur Europees Milieuagentschap “Eigenlijk heeft België een nationaal pact nodig waarin de ernst van de situatie erkend wordt. Vergelijk het met het sociaal pact na de Tweede Wereldoorlog”

Hans Bruyninckx zit erdoor met de handen in het haar. De Vlaming die in 2012 directeur werd van het Europees Milieuagentschap vindt de houding van België en Vlaanderen onbegrijpelijk. “Elf jaar op voorhand zeggen dat we de klimaatdoelstellingen van 2030 niet gaan halen, is onaanvaardbaar (...) Men lijkt niet te beseffen wat de kosten zijn van een non-beleid”, verklaart hij in een interview met zusterkrant De Standaard. “Eigenlijk heeft België een nationaal pact nodig waarin de ernst van de situatie erkend wordt. Vergelijk het met het sociaal pact na de Tweede Wereldoorlog.”

Partijen die polariseren

Bruyninckx kapittelt ook de houding van veel partijen die schermen met een gebrek aan draagvlak bij de bevolking om geen maatregelen te nemen. “Een draagvlak ontstaat niet vanzelf. Een overheid speelt daarbij een belangrijke rol. Zij helpt een visie te creëren of net niet. Als je als politicus de bezorgdheid van jongeren – die geuit worden op een manier die niet in het politieke plaatje past – belachelijk maakt, dan draag je zeker niet bij tot het creëren van een draagvlak. Dan ben je aan het polariseren”, dixit Hans Bruyninckx.

Het is een duidelijke vingerwijzing naar N-VA en de kritiek die de partij heeft op de klimaatjongeren en hun woordvoerders Anuna De Wever en Greta Thunberg. Zaterdag nog haalde Zuhal Demir in Het Laatste Nieuws nog uit naar de twee. “Willen we mensen overtuigen, dan moeten we ze niet schofferen of met de vinger wijzen (...) Ze moeten stoppen met schofferen, polariseren en het vingertje opsteken.”

Minister Demir wou zaterdag niet reageren op de felle kritiek van het Europees Milieuagentschap. Haar partijgenoot en fractieleider in het Vlaams Parlement Wilfried Vandaele geeft toe dat de doelstellingen voor 2030 halen een bijzonder moeilijke zaak wordt. “We houden vast aan de doelstellingen en we zullen zien wat we kunnen doen om in de buurt te komen, maar dat zal wat creativiteit vergen. Moeten we verder gaan? Van mij mag het allemaal wat meer zijn”, verklaarde de groene jongen bij de Vlaams-nationalisten.

De Vlaamse regering durft of wil echter geen maatregelen nemen die de burger geld kosten. Dat Vlaams Belang op 26 mei goed scoorde en die partij bijzonder sceptisch staat tegenover klimaatactie, zet de regeringsploeg niet meteen aan tot grootse daden. Ook Wilfried Vandaele zelf maakt die analyse.

Oppositiepartij SP.A hekelt het gebrek aan Vlaamse ambitie. “De Vlaamse regering doet zoals de Belgische in de jaren 50, die alles inzette op de staal- en steenkoolindustrie, terwijl dat een aflopend verhaal was. Ze schuift nu alle inspanningen gewoon door naar de volgende generaties”, zegt Vlaams parlementslid Bruno Tobback.