“Alle wegen naar TikTok lopen dood”

Stien Edlund liet vrijdag al via YouTube en Instagram weten dat het sociale netwerk TikTok haar profiel had verwijderd, maar dat ze zo snel mogelijk zou uitzoeken waarom dat gebeurde om het weer recht te zetten. Die zoektocht is geen sinecure, zegt haar vader en manager Krister Edlund. “We proberen TikTok op alle mogelijke manieren te bereiken, maar zijn daar nog altijd niet in geslaagd. Het bedrijf heeft geen publieke kantoren, geen telefoon en geen adres.”

Onder andere via Warner Music Benelux, waar Stien als artieste onderdak heeft, proberen de Edlunds nu op alle mogelijk manieren toch aan een contact bij TikTok te komen. “Maar alle wegen lopen dood”, zegt Krister Edlund. TikTok is eigendom van het ByteDance, een Chinees IT-bedrijf met hoofdzetel in Peking dat de app – eerst heette die musical.ly – ontwikkelde voor gebruikers buiten China.

Gehackt?

Over de reden van het schrappen van het profiel van zijn dochter op TikTok is niets geweten, zegt Krister Edlund. “Ze zou de regels hebben overtreden. Welke regels, vragen we ons af. Er is wel een vaag lijstje te vinden ergens, maar alles wat daarin wordt opgesomd - geen seks, geen drugs, geen alcohol - is niet van toepassing. Mijn dochter heeft netjes binnen de lijntjes gekleurd. Haar laatste twee filmpjes gingen over een helikopterdoop en een dansje. We weten écht niet wat er aan de hand is.”

Er is een klein vermoeden - dat niet is hard te maken - dat er sprake zou kunnen zijn van hackers. “Toen ik het nieuws hoorde over de hacking van verschillende leden van de Vlaamse handelsmissie in China de afgelopen week, vond ik het toeval groot. Maar we hebben uiteraard geen enkel bewijs daarvoor”, zegt Edlund.

Het enige wat erop zou kunnen wijzen, zegt hij, is het screenshot dat hij heeft van de account van Stien. “Ze heeft ineens 0 volgers en 0 berichten. Maar bovenaan het scherm staat Tik Toker, in plaats van haar accountnaam @stien_dd. Dat is heel vreemd. We weten echt niet waar dat vandaan komt.”

Tik Toker staat er nu wat mysterieus bovenaan de profielpagina van Stien Edlund.

Valse accounts

Stien Edlund is niet de enige influencer van wie het profiel om een of andere onduidelijke reden plots is verdwenen. Een jaar geleden overkwam Steffi Mercie hetzelfde. Mercie heeft na Stien Edlund de meeste volgers op TikTok. Haar profiel werd ook van de ene dag op de andere verwijderd, zonder opgave van reden. Tot vandaag is niet geweten waarom. “En er zijn op dit moment nog twee andere TikTokkers die in dezelfde situatie zijn: profiel verwijderd en geen woord uitleg.”

De populaire tiener is er het hart van in, laat ze op YouTube weten. “Ik slaap er niet meer van. En intussen zie ik dat er overal andere Stien Edlund-accounts opduiken. Voor eens en altijd: die zijn vals. Ik heb geen nieuw profiel aangemaakt. We willen eerst weten wat er aan de hand is.”

Het verdwenen profiel is niet echt een streep door de rekening van zijn dochter, zegt vader Krister Edlund. “Het is geen financiële aderlating. Stien heeft haar werk bij VTM Kids, een eigen kledinglijn, een webshop en is ook actief op Instagram en YouTube. Ze hangt niet alleen af van wat ze op TikTok doet, maar dit is sowieso zuur, omdat echt niemand weet wat ze verkeerd zou hebben gedaan. TikTok weet dat wel, maar zolang we hen niet kunnen bereiken, blijft het mysterie.”