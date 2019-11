Genoeg gelachen: gemeenten binden strijd aan met lachgas

“Een ballonnetje doen”, heet het: je neemt een gaspatroon dat gebruikt wordt voor slagroomspuiten, je vult er een ballon mee, en vervolgens inhaleer je het. Het lachgas veroorzaakt zo een roes die een paar tientallen seconden tot een minuut of twee kan duren. Populair bij de jeugd, maar ook gevaarlijk voor de gezondheid.

Antwerpen gaat nu GAS-boetes tot 250 euro uitschrijven voor wie betrapt wordt op “oneigenlijk” gebruik van het gas. Het middel veroorzaakt te veel overlast en is te gevaarlijk, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

“Tussen oktober 2015 en mei 2019 hebben we meer dan 34.000 van die capsules op straat gevonden”, zegt De Wever.

Antwerpen is niet alleen met zijn nieuwe reglement: onder meer in Mechelen, Gent, Kortrijk, Heusden-Zolder en Sint-Niklaas is dat ook al het geval.

“De steden en gemeenten zijn zich bewust van de problematiek”, zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Ze brengen de vindplaatsen in kaart, doen sensibiliseringsacties in scholen of ze schrijven het in in hun politiereglement. Ze moeten dat op eigen houtje doen, want er is geen federaal verbod op het oneigenlijke gebruik van het gas.”

Lachgas of distikstofmonoxide is dan ook een perfect legaal middel. Je kan het gemakkelijk kopen als je ermee aan de slag wil in de keuken om er slagroom luchtig mee te maken. Vaak zitten ze verpakt per vijftig patronen, ze kosten dan zo’n 15 euro.

“Maar als je het gebruikt om het te inhaleren, houdt het veel risico’s in”, zegt Tom Evenepoel van de Druglijn. “Het kan valpartijen of ongevallen veroorzaken omdat het duizeligheid en gevoelloosheid veroorzaakt. De combinatie met alcohol kan gevaarlijk zijn. En op langere termijn is het gevaarlijk voor mensen met een vitamine B12-tekort. Langdurig gebruik kan door zo’n tekort problemen met het zenuwstelsel en bloedarmoede veroorzaken.”

In de Kamercommissie Volksgezondheid ligt een wetsvoorstel klaar om de verkoop aan minderjarigen te verbieden. Het werd ingediend door Daniel Bacquelaine (MR). “Eerst en vooral vanwege de gezondheidsrisico’s, maar ook omdat het voor minderjarigen vaak een eerste kennismaking is met recreatief drugsgebruik, voor ze overschakelen op andere middelen die nog gevaarlijker zijn”, zei hij daarover.

