“Mijn zoon haalde een kwajongensstreek uit”

In augustus bezochten een aantal leden van een nieuwe extreemrechtse groep, Right Wing Resistance, het Fort van Breendonk, het doorvoerkamp van de nazi’s van waaruit Joden, verzetsstrijders en dissidenten naar de vernietigingskampen werden gebracht. Het fort is nu een herdenkingsplaats voor de slachtoffers van de nazi-gruwel.

De aandacht van het achtkoppige groepje werd vooral getrokken door de ‘Casinozaal’, een kamer in het fort waar de Duitsers dronken en aten. Vandaag ziet de kamer er nog steeds uit zoals toen, met een grote Duitse adelaar met SS-opschrift “Meine Ehre Heisst Treue”. Een van hen bracht er de Hitlergroet. Een kompaan maakte een foto en zette die online.

Rob Verreycken: “Hij wou provoceren.” BELGAIMAGE

De man met de gestrekte arm blijkt de zoon te zijn van Rob Verreycken. Die was tussen 2004 en 2006 verkozen in het Vlaams Parlement voor het toenmalige Vlaams Blok/Belang. “Ik vraag u de anonimiteit van mijn zoon te respecteren”, zegt hij. “Hij is verdachte nu er een onderzoek loopt en dus geldt voor hem zoals voor iedereen het vermoeden van onschuld. Voor ISIS-strijders gebruiken mainstreammedia initialen. Dan moet dat voor mijn zoon ook kunnen.”

Vader Verreycken lijkt het geen beste zet te vinden, die Hitlergroet van zijn zoon, maar echt afstand neemt hij er niet van. “Het was een kwajongensstreek. Hij wou provoceren. Dat doen jongens van 23 jaar. Vroeger, in mijn tijd, deden jongeren dat met een hanenkam en een gescheurde lederen vest. Nu zijn we 2019 en doen ze het zo. Mijn zoon is inderdaad 23, bij sommigen duren die zware jaren wat langer zeker”, is al wat de man er over kwijt wil. “Opvallend ook dat dit nu uitkomt. Wellicht omdat men zo Dries Van Langenhove schade wil berokkenen. Die heeft onlangs ook een uitspraak over Breendonk gedaan”, voegt Verreycken er nog aan toe. “Maar nu ga ik u laten. Ik had me voorgenomen geen commentaar te geven.”

“Marginaal groepje”

Rob Verreycken moest in 2006 ontslag nemen uit het parlement na een incident waarbij hij een N-VA-vlag naar beneden haalde. Vanwege eerdere incidenten had de man de bijnaam “Rob Klop”. Rob Verreycken is op zijn beurt de zoon van Wim Verreycken. Die was senator van het Vlaams Blok/Belang van 1999 tot 2007. Grootvader Verreycken wou gisteren geen commentaar kwijt over de zaak van zijn kleinzoon.

Right Wing Resistance werd in 2009 opgericht door de Nieuw-Zeelandse blanke nationalist Kyle Chapman. Ondertussen heeft de groep vertakkingen in landen als Australië, Zweden, Schotland en sinds kort dus ook in Vlaanderen. Vijf aanhangers van de Vlaamse afdeling werden in juli nog opgepakt in Antwerpen nadat ze de Hitlergroet gebracht hadden op de Meir en stickers met racistische en nazistische boodschappen in het rond gekleefd hadden.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en Kamerlid Dries Van Langenhove distantiëren zich van de extreemrechtse groep en van de man die de Hitlergroet brengt. Volgens Van Grieken is de man enkele maanden geleden uit de partij gezet, nog voor de foto’s met de Hitlergroet werden gemaakt. Hij noemt lidmaatschap van Vlaams Belang niet verenigbaar met lidmaatschap van “het idiote clubje Right Wing Resistance”.

Het War Heritage Institute, dat het museum beheert, was ook op de hoogte de foto maar besloot geen klacht in te dienen. “Om dit marginale groepje niet nog meer forum te geven.”