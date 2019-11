Paus roept in Japan op tot nucleairvrije wereld

Paus Franciscus heeft zondag in de Japanse stad Nagasaki, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een zware nucleaire aanval plaatsvond, opgeroepen om een einde te maken aan kernwapens. “Deze plek maakt ons diep bewust van de pijn en verschrikking die wij, mensen, elkaar kunnen toebrengen”, verklaarde de 82-jarige Franciscus in het Atomic Bomb Hypocenter Park in Nagasaki.

Bij een Amerikaanse aanval kwamen in 1945 74.000 mensen om in Nagasaki. De aanval gebeurde drie dagen nadat het eerste atoomwapen was gedropt op de stad Hiroshima. Bij die aanval kwamen 140.000 mensen om. Vlak voor zijn speech eerde de paus de slachtoffers van die Amerikaanse aanval.

“Hier in deze stad, die getuige was van de catastrofale humanitaire en ecologische gevolgen van een nucleaire aanval, zullen onze pogingen om ons uit te spreken tegen de wapenwedloop nooit genoeg zijn”, klonk het nog. “Een van de diepste verlangens van het menselijk hart zijn veiligheid, vrede en stabiliteit. Het bezit van nucleaire en andere massavernietigingswapens is niet het antwoord op deze wens; ze lijken het altijd te dwarsbomen.”

De Heilige Stoel was een van de eerste die het verdrag rond het verbod op kernwapens ondertekende en ratificeerde, dat in juli 2017 door 122 landen werd aangenomen. Dat is nog niet van kracht omdat het geratificeerd moet zijn door 150 landen.

Japan is een van de landen die dat niet deed. De regering onder leiding van premier Shinzo Abe weigert dat te doen omdat het land onder de ‘nucleaire paraplu’ van de VS valt. “Overtuigd als ik ben dat een wereld zonder kernwapens mogelijk en noodzakelijk is, vraag ik politieke leiders niet te vergeten dat deze wapens ons niet kunnen beschermen tegen huidige bedreigingen voor de nationale en internationale veiligheid”, verklaarde Franciscus.

De paus, die zaterdag een vierdaagse tour in Japan aftrapte, zal in een sportstadion in Nagasaki een mis vieren en vervolgens vliegt hij naar Hiroshima. “Ik bid voor de overlevenden van atoombommen die nog steeds lijden door de wonden van de tragedie die in de geschiedenis van de mensheid is achtergelaten”, verklaarde de paus zaterdag tijdens vergadering met de bisschoppen in de ambassade van het Vaticaan in Tokio.

Maandag zal Franciscus een onderhoud hebben met keizer Naruhito en eerste minister Shinzo Abe in Tokio. Nog op de agenda staat een ontmoeting met slachtoffers van de aardbeving, tsunami en nucleaire ramp van 2011 in het noordoosten van Japan.