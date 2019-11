Europees Milieuagentschap: “Vlaams non-klimaatbeleid is onaanvaardbaar”

Het Belgische en Vlaamse klimaatbeleid is een ramp. Het is niet Anuna De Wever die het zegt, maar de directeur van het Europese Milieuagentschap Hans Bruyninckx. We doen het niet alleen veel slechter dan veel andere Europese landen, maar ondergraven ook het draagvlak voor klimaatmaatregelen, klinkt het.