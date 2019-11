‘Moordprofessor’ die 24-jarige studente onthoofdde, probeert zichzelf van het leven te beroven tijdens reconstructie van de feiten

De Russische historicus die zijn vriendin, een 24-jarige studente, om het leven bracht, heeft tijdens de reconstructie van de feiten geprobeerd om zichzelf van het leven te beroven. Toen zijn handboeien uit waren, greep hij naar een zwaard dat op de tafel lag.

De bekende historicus Oleg Sokolov (63) zit momenteel in de cel voor de moord op Anastasia Yeschenko, een 24-jarige oud-studente met wie hij al drie jaar een relatie had. Ze waren allebei gepassioneerd door het Napoleon-tijdperk en hielden ervan om zich te verkleden in kostuums uit die periode. Maar op 9 november sloegen de stoppen door bij een dronken Sokolov. Hij schoot Yeschenko dood en versneed haar lichaam nadien met een zaag en keukenmes.

Sokolov heeft de moord bekend en zit momenteel in voorhechtenis. Enkele dagen geleden mocht hij zijn cel verlaten voor een reconstructie van de feiten. De Napoleon-expert werd door de speurders naar zijn luxeflat in Sint-Petersburg gebracht om te tonen hoe hij tewerkgegaan was. Maar zodra zijn handboeien los waren, probeerde de professor naar een zwaard te grijpen dat op de tafel lag. De speurders konden echter op tijd ingrijpen. “Hij probeerde zichzelf van het leven te beroven”, zegt zijn advocaat Alexander Pochuev. “Hij vormde geen gevaar voor anderen.”

Foto: AFP

Vollemaan

Volgens de moeder van het slachtoffer werd haar dochter vermoord omdat ze de relatie met Sokolov ging verbreken. Volgens zijn advocaat zijn de feiten mogelijk te wijten aan de vollemaan. “Het is een bekend medisch feit dat vele schizofrene daden in zulke periodes gebeuren”, luidt het.

Sokolov riskeert vijftien jaar cel.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.