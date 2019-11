Marco van Basten maakt “ongepaste grap” op Nederlandse televisie: “Sieg Heil”

Ex-voetballer Marco van Basten is zaterdagavond flink de mist ingegaan op de Nederlandse televisiezender Fox Sports. Na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van eersteklasser Heracles Almelo, was te horen hoe Van Basten, die als analist in de studio zat, “Sieg Heil” zei. Die groet werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de nazi’s.

Extra pijnlijk was dat Van Basten samen met een aantal andere analisten door Fox uitgenodigd was om over maatregelen tegen racisme te praten. Uitgerekend dit weekend pakken de Nederlandse clubs immers uit met een grootse actie tegen racisme en discriminatie. Aanleiding daarvoor was het racisme dat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira vorige week te verduren kreeg.

Gelukkig reageerden ze bij Fox wel op de juiste manier. “Een ongepaste grap met verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog”, noemde presentator Jan Joost van Gangelen het, alvorens Van Basten zijn excuses te laten aanbieden. “Ik zei iets wat later door veel mensen is opgepikt. Het was niet de bedoeling om mensen daarin te choqueren, ik wilde alleen het Duits van (interviewer) Hans belachelijk maken”, zei die.