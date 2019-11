Dief gaat aan de haal met 20 ton Milka-chocolade (die bestemd was voor België)

Een opmerkelijke diefstal in Oostenrijk. Een voorlopig onbekende dader is erin geslaagd een vrachtwagen met twintig ton Milka-chocolade te doen verdwijnen. De chocolade, die bestemd was voor ons land, heeft een marktwaarde van ongeveer 50.000 euro.

Normaal gezien moest een transporteur uit Tirol de chocolade ophalen in de Milka-fabriek in het Oostenrijkse Bludenz en naar ons land vervoeren. De transporteur schakelde een Hongaars transportbedrijf in dat de opdracht dan weer doorgaf aan een Tsjechisch bedrijf.

Een man die zich uitgaf als chauffeur van dat Tsjechische bedrijf, ging maandag langs bij het Hongaarse bedrijf om de nodige documenten voor het transport op te halen. Toen hij de chocolade ging ophalen, liet de man ook nog vervalste identiteitspapieren zien en ook het kenteken van de oplegger bleek achteraf te zijn gestolen. Niet veel later leek de vrachtwagen van de aardbodem verdwenen te zijn. Voorlopig is er geen spoor van de dader en de chocolade.

Een opmerkelijke diefstal, maar zeker geen alleenstaand geval. Vorig jaar in november gingen dieven ook in Duitsland al aan de haal met meer dan 13.000 Milka-repen. De chocolade werd toen ontvreemd terwijl de vrachtwagenchauffeur lag te slapen in zijn cabine. En in 2010 werd een 49-jarige Litouwer in Duitsland opgepakt terwijl hij rondreed met een gestolen lading van 21 ton chocolade.