Twee vermisten na overstromingen in Frankrijk: alarmfase oranje van kracht

Overstromingen hebben zaterdag lelijk huis gehouden in het zuidoosten van Frankrijk. In 24 uur tijd is evenveel regen gevallen als normaal in twee maanden. Zondag is het water aan het zakken, maar het alarmniveau staat wel nog altijd op oranje in de departementen Var en Alpes-Maritime. Er zijn twee personen vermist.

In Saint-Antonin-du-Var is een 77-jarige man vermist. Idem voor een persoon die zaterdagavond in Muy, eveneens in de Var, in het water viel. De persoon zat in een reddingsboot die kapseisde. Drie brandweerlui en twee andere burgers belandden daarbij ook in het water, maar konden zich redden.

De overstromingen treffen duizenden mensen in de regio. Meer dan 4.000 gezinnen zitten zonder stroom, de hulpdiensten kregen sinds vrijdag honderden meldingen en meer dan 1.600 brandweerlieden zijn gemobiliseerd om de overlast aan te pakken. Ook het treinverkeer is zwaar verstoord.

De Vlaamse Melissa Huyghe verblijft in de getroffen streek, in Sainte-Maxime. “Het heeft hier verschrikkelijk hard geregend”, getuigde ze op Radio 1. “Gisteren is het de hele dag niet gestopt. De wegen zijn ondergelopen, er worden spontaan nieuwe rivieren gevormd. Je hebt hier watervallen langs de weg. Dat water giet echt naar beneden, langs de rotsen en over de wegen. Echt gevaarlijk.”

Ook voor het departement Puy-de-Dôme is inmiddels fase oranje afgekondigd omwille van overstromingen. Dat was reeds het geval in de Gard en Bouches-du-Rhône. Het alarm geldt er tot minstens zondag 16 uur.

Griekenland en Italië

Niet alleen Frankrijk, maar ook delen van Griekenland en Italië worden geteisterd door slecht weer. In Griekenland wordt een zware storm verwacht die zondagavond en maandag van west naar oost over het land zal trekken. Volgens het meteorologisch instituut van Griekenland kan de storm aanwakkeren tot windkracht 10 en zal ook hoofdstad Athene worden getroffen. Het eiland Thasos werd al zwaar getroffen door het noodweer. Meerdere straten en winkels zijn overstroomd en ontwortelde bomen rollen van de hellingen naar beneden.

Ook in het noordwesten van Italië zijn er problemen. In de Polcevera-vallei zijn meerdere wegen versperd door aardverschuivingen. Tal van mensen moesten uit hun woning worden geëvacueerd.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE