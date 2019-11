Twee Belgen overleden na crash in dichte mist op Duitse snelweg

Bij een zwaar ongeval op een snelweg in de Duitse deelstaat Beieren zijn vrijdagmiddag twee doden gevallen. Volgens Duitse media gaat het om Belgische slachtoffers, wat de Duitse politie bevestigd heeft aan Het Laatste Nieuws. Een derde Belg raakte zwaargewond bij het ongeval. Op het moment van de feiten was de snelweg gehuld in dichte mist.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 11.40 uur op de A3 in Laaber, nabij Regensburg. De drie Belgen reden met een blauwe BMW richting Neurenberg toen hun wagen om een nog onbekende reden tegen de vangrail terechtkwam. De bestuurder wilde opnieuw de baan op rijden toen hij met hoge snelheid op een vrachtwagen crashte. Er hing een dichte mist over de snelweg.

De 49-jarige vrouw op de achterbank van de wagen, die wellicht geen gordel droeg, overleed meteen. De 45-jarige bestuurder werd nog door de brandweer uit de wagen gehaald, maar stierf even later. De 70-jarige man naast hem raakte ook zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De drie zouden volgens Het Laatste Nieuws zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit hebben.