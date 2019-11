Zwitserse ondernemer koopt Hitler-spullen “zodat ze niet in de foute handen terechtkomen”

De Zwitserse ondernemer Abdallah Chatila heeft meerdere items gekocht op een veiling van nazispullen en Hitler-objecten in München. “Zodat ze niet in de foute handen zouden vallen en voor propaganda zouden dienen”, zo verklaart de ondernemer uit Genève zijn aankopen aan de zondagskrant Le Matin Dimanche. Het gaat onder meer om een hoge hoed van Hitler, zijn sigarendoos en typemachine en ook een luxeversie van ‘Mein kampf’.

De items werden woensdag geveild in München. “Ik wilde ze kopen zodat ze niet gebruikt zouden worden voor neonazipropaganda. Mijn houding is volledig apolitiek en neutraal”, stelt de man. “Het extreemrechtse en antisemitische populisme winnen terrein in heel Europa en de wereld. Ik wilde niet dat die objecten in de verkeerde handen zouden vallen en gebruikt zouden worden door mensen met onbehoorlijke intenties.”

De man telde alles samen 550.000 euro neer voor tien loten, de meest symbolische van de 800 loten die onder de hamer gingen. Zelf vindt hij dat de objecten “in brand zouden gestoken moeten worden”. Maar omdat de herinnering niet verloren mag gaan, besloot hij ze te geven aan de Israëlische organisatie Keren Hajessod. Die zou de hoge hoed en co tentoonstellen in een museum, waarschijnlijk in Israël.