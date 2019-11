Kater herenigd met baasje na tocht van 1.900 kilometer die 5 jaar duurde

Kater Sasha is na een tocht van 1.900 kilometer weer herenigd met zijn dolgelukkige eigenaar in Portland, in de Amerikaanse staat Oregon. Het avontuurlijke dier verdween vijf jaar geleden spoorloos, maar baasje Viktor Usov bleef zich afvragen wat er met zijn huisdier was gebeurd. Tot hij een telefoontje kreeg van een dierenasiel uit Santa Fe, New Mexico.

Viktor Usov adopteerde de kater zes jaar geleden. “Hij zag er verfomfaaid en ziek uit”, herinnert Usov zich. “Maar iets aan hem fascineerde me. Ik wist direct dat hij de kat voor mij was.” Sasha volgde hem overal zodra ze thuis waren en zelfs met de hond klikte het. “Hij was de vriendelijkste en avontuurlijkste kat die ik ooit heb gezien.”

Op een avond dacht hij dat zijn kater gewoon enkele uren langer weg zat dan normaal, maar die enkele uren werden jaren. Hij bleef denken aan Sasha, maar vermoedde dat hij hem nooit nog terug zou zien. Tot er iemand aan de telefoon zei dat er een zwarte kater was gevonden in Sante Fe. “We denken dat het jouw kat is”, zei de stem. “Onmogelijk”, reageerde Usov.

Gechipt

De man uit Portland dacht dat er een foutje zat in de chip van de kater die ze in New Mexico - 1.900 kilometer verderop - hadden gevonden. Maar het was zijn kat, gezond en wel. “Hij houdt ervan dat je zijn buik streelt”, klonk het in het asiel in Santa Fe. Ze hadden de kat zonder halsband gevonden op straat, de chip van het dier gescand en onmiddellijk Usov gebeld.

Usov rondt nog zijn medische studies af, dus kon hij niet naar New Mexico vliegen om de kat op te halen. Dus vloog een medewerker van het asiel naar Portland om de twee weer bij elkaar te brengen. “Ik breng hem nu naar huis om hem te vertroetelen”, zei Usov toen hij zijn kater weer in de armen kon sluiten. “Wat kan je anders doen met een pluizige kat? Vertroetelen. Ik ben dolgelukkig.”

