“Koala’s zijn functioneel uitgestorven” nadat Australische bosbranden 80% van hun habitat hebben vernield

De recente bosbranden in Australië hebben desastreuze gevolgen voor de koalapopulatie. Het leefgebied van de buideldieren is voor 80% verwoest waardoor koala’s nu “functioneel uitgestorven” zijn, beweert een organisatie die zich inzet voor het voortbestaan van de soort.

1.000 koala’s zijn omgekomen in de bosbranden en 80% van hun habitat is verwoest, schat Deborah Tabart, voorzitter van de Australian Koala Foundation. Volgens de organisatie zijn er nog minder dan 80.000 koala’s in het wild en is de diersoort “functioneel uitgestorven”.

Met “functioneel uitgestorven” wordt bedoeld dat de populatie zo klein is geworden, dat het onwaarschijnlijk is dat er nog een nieuwe generatie kan uit voortkomen. Het kan er ook op wijzen dat er zo weinig jongen worden geboren, dat ze vatbaarder worden voor ziektes.

