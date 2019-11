Ex valt kooivechtster Cindy Dandois aan: “Hij kon niet verkroppen dat we uit elkaar zijn”

Deurne - Kooivechtster Cindy Dandois uit Deurne werd vrijdagmiddag aangevallen door haar ex, zo meldt Het Laatste Nieuws. De man is zelf een MMA-vechter. Dandois hield een gebroken neus en een pijnlijke kaak over aan de aanval.

De man stond vrijdag voor haar deur te wachten. “Het ging om een ex van me die niet kon verkroppen dat we uit elkaar waren en ik alleen nog als vrienden door het leven wilde gaan”, zegt Dandois. “Hij was jaloers en bedreigde me al een tijdje. Ik nam de bedreigingen niet ernstig, tot hij voor mijn deur stond. Het was een wanhoopsdaad. Van een man die zich niet goed kan uitdrukken. Ik ben heel teleurgesteld in hem.”

Volgens meerdere getuigen gebruikte de man een sleutel bij zijn aanval. Dandois probeerde zich te verdedigen, maar kreeg toch enkele rake klappen. “Ik was niet voorbereid op de aanval, voor ik het wist kreeg ik klappen in mijn gezicht. Mijn neus is gebroken en staat krom. Ik heb ook een diepe snijwonde, die gehecht werd met zeven hechtingen. Het zal een litteken voor het leven zijn. Ik houd niet van vechten buiten de ring. Ik ben geen straatvechter.”

“Hoeft niet naar gevangenis”

Dandois, een van de beste MMA-vechtsters van ons land, zou normaal gezien dit weekend deelnemen aan een belangrijke wedstrijd in Den Haag, maar heeft door de aanval forfait moeten geven. “Ik hoop dat ik hersteld ben voor de volgende wedstrijd, binnen drie weken.”

De vrouw diende een klacht in bij de politie. “Ik zou al heel blij zijn als hij voor de financiële kosten moet opdraaien. Hem naar de gevangenis sturen hoeft voor mij niet. We zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Ik hoop dat hij ze inziet, opdraait voor wat hij heeft gedaan, en zijn leven weer oppakt. En mij gerust laat, natuurlijk. Mij krijgen ze in ieder geval niet klein. Ik ben geen zielig slachtoffer dat in een hoek gaat zitten huilen.”