Minister Crevits opereert paprika en kruipt in couveuse

Kortrijk - Minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) en weerman Frank Deboosere hebben zondag, naar aanleiding van de Dag van de Wetenschap, het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge bezocht. Het duo opereerde onder meer een paprika en kroop samen in een couveuse. Even verderop opereerde de minister een paprika aan de hand van een robotarm, een techniek die ook bij een appendixoperatie gebeurt, en naaide ze een nier terug dicht.

“Jullie hebben mijn respect voor de artsen en chirurgen nog meer doen toenemen”, zegt de minister. “Ondanks die robots is het nog steeds een moeilijk beroep. Als minister van Innovatie is het wel interessant om te zien hoe al die innovatieve technieken worden gebruikt in ons dagelijkse leven.”

In de levensgrote couveuse, ontdekte het duo hoeveel geluid zo’n kleintje binnenkrijgt. En een soort ruimtesimulator in het sportlab leerde de minister stappen zonder dat ze op haar volledige gewicht moest steunen. Dat maakt revalidatie gemakkelijker.