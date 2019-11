Al-Hilal wint Aziatische Champions League en is zevende en laatste deelnemer aan WK voor clubs

Na 1-0 winst in de heenwedstrijd tegen Urawa Red Diamonds heeft het Saoedische Al-Hilal, getraind door de Roemeen Razvan Lucescu, zondag ook de terugwedstrijd in de finale van de Aziatische Champions League winnend afgesloten. Al-Hilal haalde het met 0-2 in Japan en verovert zo voor de derde keer, na 1991 en 2000, de eindzege. Het plaatst zich ook als zevende en laatste team voor de Wereldbeker voor clubteams van volgende maand in Qatar (11-21 december). De goals in Saitama kwamen van Al-Dawsari (74.) en voormalig Frans international Bafétimbi Gomis (90.+3).

Al-Hilal, dat in het verleden nog getraind werd door landgenoten Eric Gerets en Georges Leekens, treft op zaterdag 14 december in de tweede ronde van het WK het Tunesische Espérance Tunis. Verder bestaat het WK voor clubteams uit gastheer Al Sadd, Liverpool, het Mexicaanse Monterrey, het Braziliaanse Flamengo en het Nieuw-Caledonische Hienghène Sport. Liverpool en Flamengo starten pas in de halve finales van het toernooi.