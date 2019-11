Mirallas naar de kleedkamer na discussie met Bölöni, ook Benson ontevreden met niet-selectie

Vreemd moment bij Antwerp tijdens de wedstrijd op AA Gent. Kevin Mirallas (32), voor de derde match op rij op de bank, maakte zich klaar om in te vallen, stónd zelfs helemaal klaar, maar uiteindelijk droop hij af richting kleedkamer. Na een discussie met zijn trainer Laszlo Bölöni ging de wissel niet meer door.

Mirallas is niet de enige offensieve speler die ontgoocheld zal terugblikken. Benson Manuel zat al helemaal niet in de wedstrijdselectie, en daar was de 22-jarige Belgische winger het duidelijk ook niet mee eens. Nog voor de wedstrijd postte hij op zijn Instagram- enkele foto’s met zijn statistieke van vorig seizoen, waarmee hij duidelijk probeerde te maken dat hij toch meer speelkansen verdient.