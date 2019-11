“Roekeloze” vrachtwagenchauffeur ramt slagboom aan overweg met volle snelheid

Een trucker heeft vrijdag het treinverkeer in de war gestuurd in en rond het Britse Hartlebury. De chauffeur ramde met volle snelheid de slagbomen terwijl ze nog omlaag gingen. Er vielen geen gewonden. Spoorwegbeheerder Network Rail noemde de chauffeur roekeloos: “Hij bracht zijn eigen leven en dat van talloze anderen in gevaar.” Het is niet duidelijk hoe het incident is kunnen gebeuren. Network Rail maant weggebruikers nogmaals aan om slagbomen altijd te respecteren, ook als ze iets langer gesloten blijven dan gewoonlijk.