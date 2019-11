Honderden Duitsers leveren DNA-staal om 23 jaar oude ‘cold case’ op te lossen: “Dit heeft lang genoeg geduurd”

Een grootschalig DNA-onderzoek van 870 mannen uit één klein Duits stadje moet een doorbraak forceren in een moordzaak van 23 jaar geleden. Toen werd de 11-jarige Claudia Ruf ontvoerd, verkracht en gewurgd. “De kans dat de dader zelf DNA komt geven, is natuurlijk klein”, klinkt het bij de onderzoekers. “Maar we hopen dat een bloedverwant dat wel doet.”

11 mei 1996. De 11-jarige Claudia Ruf gaat in het Duitse stadje Grevenbroich, op zo’n zeventig kilometer van de Belgische grens, wandelen met de hond van een buur. Maar enkele uren later komt de hond alleen weer terug. Er wordt een massale zoektocht gestart, zonder succes. Tot wandelaars twee dagen later haar lichaam vinden in een bos veertig kilometer zuidelijker. Het meisje is verkracht en gewurgd.

Haar moordenaar is in al die jaren nooit gevat. Maar mogelijk komt er meer dan twintig jaar later toch een doorbraak, nu honderden mannen uit Grevenbroich DNA afstaan. Op verzoek van Friedhelm Ruf, de vader van Claudia, die de inwoners van het stadje in een emotionele videoboodschap om hun medewerking vroeg: “Werk alstublieft mee. De dader heeft zich veel te lang tussen ons kunnen verstoppen.”

Het emotionele verzoek van vader Friedhelm Ruf. Video: AP

De politie is er nu zeker van dat de moord werd gepleegd door iemand uit de directe omgeving van het meisje. Daarom werden 870 mannen uit Hemmerden (van de in totaal 2.500 inwoners), het voorstadje waar de familie Ruf destijds woonde, uitgenodigd om een speekselstaal te komen leveren. Het gaat om alle mannen die ten tijde van de moord tussen 14 en 70 jaar oud waren.

Vader, broer of zoon

Het is overigens niet het eerste massale DNA-onderzoek in de zaak: in 2010 én in 2018 nam de politie al eens honderden stalen. “Maar door een wetswijziging kunnen we nu ook verwanten van de dader – vader, broer of zoon – identificeren”, aldus dokter Dirk Porstendorfer, die het DNA-onderzoek leidt. “Zo kunnen we de druk op de dader opvoeren. Want de kans dat hij zelf DNA komt geven, is natuurlijk klein. Maar we hopen dat een bloedverwant dat wel doet, en dan verkleinen we het aantal mogelijke verdachten gigantisch.”

Nederlandse, Amerikaanse en Belgische 'cold cases’

Het is de eerste keer dat die methode op zo’n grote schaal wordt toegepast in Duitsland. Maar elders zorgde soortgelijk DNA-onderzoek al voor doorbraken in decenniaoude cold cases. Zo leidde een DNA-onderzoek van 21.500 Nederlandse mannen uit de omgeving van het vermoorde jongetje Nicky Verstappen uiteindelijk tot de arrestatie van Jos Brech. Of de arrestatie van de Golden State Killer, die in de jaren 70 en 80 tientallen moorden en verkrachtingen pleegde in Californië, maar pas gevat kon worden nadat DNA-sporen gelinkt konden worden aan dat van bloedverwanten die zich vrijwillig geregistreerd hadden in een database.

Ook in ons land zorgde grootschalig DNA-onderzoek al voor een doorbraak in een cold case. In 2011 werd een serieverkrachter in de Kempen geïdentificeerd nadat het parket stalen afnam bij 180 potentiële verdachten uit de regio. Die dader pleegde zelfmoord toen duidelijk werd dat hij ontmaskerd zou worden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be