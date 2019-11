Congolese president bedankt België voor bewaring van nationaal erfgoed, maar aast op “ordelijke teruggave”

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft België bedankt voor zijn hulp bij de bewaring van het Congolese erfgoed. Tegelijk sprak hij zich wel uit voor een “ordelijke” terugkeer van de werken. Dat heeft de president zaterdag gezegd bij de officiële opening van het gloednieuwe nationaal museum in Kinshasa. Daar staan zowat 400 werken tentoongesteld.

“Men moet erkennen dat de Belgen ons geholpen hebben het erfgoed in stand te houden”, aldus de president. Ten tijde van de Belgische kolonisatie zijn tienduizenden Congolese kunstvoorwerpen in België beland. De terugkeer van die werken moet geordend en met overleg gebeuren, stipt Tshisekedi aan.

Het nieuwe museum is gebouwd door de Zuid-Koreanen, en kostte 21 miljoen dollar. In de magazijnen liggen nog eens 12.000 kunstwerken opgeslagen. Nog eens tienduizenden andere stukken worden in precaire omstandigheden bewaard in het Institut des musées nationaux, elders in Kinshasa.

Een bezoeker in het gloednieuwe nationale museum in Kinshasa. Foto: AFP

Experts schatten dat ruim 80 procent van de 120.000 etnografische stukken in het vorig jaar heropende Afrikamuseum uit Congo komen. Bij de heropening zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo dat teruggave niet langer een taboe mag zijn.

Een Unesco-rapport wees er eerder al op dat 90 procent van de Afrikaanse kunst zich buiten Afrika bevindt. In de jaren 70 gaven de Belgen al een reeks werken terug, op vraag van dictator Mobutu Sese Seko. “Destijds hebben de Belgen, om geen gezichtsverlies te lijden, gesproken van een geschenk”, aldus het communiqué van de Congolese president.