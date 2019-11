Thorup: “Dit was een van onze beste matchen van het seizoen”

Zo’n match die je negen van de tien keer wint, dat was AA Gent – Antwerp in de ogen van de thuisploeg. Alleen, het werd die ene keer op tien dat het niet goed zou aflopen. Thomas Kaminski en Igor Plastun botsten bij de allerlaatste lange bal van Antwerp tegen elkaar waarna Zinho Gano kon profiteren: 1-1, treurnis in de Ghelamco Arena.

“Zeker omdat dit een van de beste matchen was die we al gespeeld hadden”, vond Gents trainer Jess Thorup. “Dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd na de wedstrijd. Ik wou een reactie zien na de vorige match en die heb ik gekregen.” Gent was in niets te vergelijken met de ploeg die donderdag met 3-2 verloor op De Bosuil. Veel duelkracht, veel overgave, veel goede combinaties. “We hebben getoond dat we mannen zijn”, analyseerde Thorup. “En we hebben de tegenstander op die manier outplayed. Ik ben heel tevreden met onze manier van spelen, alleen het resultaat viel tegen.”

Door de late 1-1 is AA Gent na acht thuiswedstrijden zijn maximum kwijt in competitieverband. Na een 1 op 6 is de magische week met zeges tegen Standard, Wolfsburg en KRC Genk al helemaal naar het achterplan verwezen. De tweede plaats die Gent veroverd had, verhuist weer tijdelijk naar Luik. “Dat vind ik nog het meest teleurstellende van allemaal”, aldus Thorup. “Dat we die drie punten niet pakken om hoger in de stand te komen.” Snel richting donderdag dus. Een puntje – zelfs een nederlaag kan kwalificatie opleveren – tegen Saint-Étienne en AA Gent is zeker van Europees voetbal na nieuwjaar. Een welgekomen doekje na het late bloeden tegen The Great Old.