Bryan Heynen mist de rest van het seizoen bij KRC Genk met een kruisbandletsel

Racing Genk kan de rest van het seizoen niet meer rekenen op middenvelder Bryan Heynen. De 22-jarige Limburger scheurde zaterdagavond tijdens de uitwedstrijd bij Moeskroen (2-2) de voorste kruisband van zijn rechterknie helemaal af. Genk liet weten dat hij later deze week - vermoedelijk vrijdag - geopereerd zal worden.

Heynen verdraaide kort voor de rust, zonder tegenstander in de buurt, zijn knie. Hij moest met een draagberrie van het veld gedragen worden. Er wacht hem een revalidatie van minstens 6 maanden.

Het is voor de Genkse middenvelder al de tweede kruisbandblessure in zijn carrière. Bijna dag op dag twee jaar geleden scheurde hij op training de voorste kruisband van z’n linkerknie.

Bryan Heynen speelde sinds zijn debuut in juli 2015 136 officiële wedstrijden voor Racing Genk. Hij was vorig seizoen een belangrijke pion in de kampioenenploeg van de Limburgers. Dit seizoen zat hij tot dusver aan negentien duels (en twee goals).