Jolien (31) verlamd na ongeval, maar dankzij robot stapt ze opnieuw: “Ik voel mij zo veel beter”

Een emotionele afsluiter van de jaarlijkse benefiet ‘Night to Walk Again’ in Technopolis in Mechelen. Jolien Van Loy en Jurgen Vercammen, die beiden verlamd geraakten na een ongeval, stapten met een looprobot de zaal in. Ze deden dat terwijl ze aangemoedigd werden door 500 aanwezigen op het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’, live gezongen door Günther Neefs en begeleid door de harmonie van KV Mechelen.