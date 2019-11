Femen-activistes bestormen mars ter ere van dictator Franco: “Geen eer en glorie voor het fascisme”

Topless activistes van de feministische beweging Femen probeerden zondag een mars ter eer van de Spaanse dictator Franco te verstoren. Ze hadden slogans zoals ‘geen eer en glorie voor het fascisme’ op hun lichaam geschilderd. De politie greep snel in en de vrouwen werden tijdelijk aangehouden en gefouilleerd. Aanhangers van de in 1975 gestorven Franco komen jaarlijks op straat in november om de dictator te eren als “teken van nationale trots”.