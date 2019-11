Brand in zolderkamer in Zuidschote

Zuidschote - De brandweer werd zondagmiddag omstreeks 16.45 uur opgeroepen voor een brand in het centrum van Zuidschote, een deelgemeente van Ieper.

In de zolderkamer van een woning was een brand uitgebroken nabij de verwarmingsketel. Eén van de kinderen merkte de brand op, zodat het gezin de woning tijdig kon verlaten.

Verschillende brandweerkorpsen snelden onmiddellijk toe. “De brandweer kon ervoor zorgen dat de schade beperkt bleef tot de zolderkamer”, aldus Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweerzone Westhoek.

De woning werd na afloop van de bluswerken geventileerd. De bewoners werden opgevangen door buren. Momenteel beschikken ze in hun woning niet over elektriciteit of verwarming. Door het incident was het centrum van Zuidschote lange tijd onbereikbaar voor het verkeer.