Paul McCartney treedt deze zomer op in ons land

De 77-jarige McCarney komt naar TW Classic. Dat maakte de organisatie van het festival zondagmiddag bekend op Facebook.

Het voormalige lid van The Beatles zal de headliner zijn van het festival op zondag 21 juni 2020. De passage op TW Classic maakt deel uit van McCartneys ‘Freshen Up Tour’, die vorig jaar in september startte, en waarbij hij in 2020 ook kortstondig in verschillende Europese landen zal optreden. Zo is hij ook te zien in Parijs (26 mei) en in het Verenigd Koninkrijk als headliner van het Glastonburyfestival op 27 juni. Tijdens zijn optredens zal McCartney zowel songs van The Beatles als songs uit zijn solocarrière brengen.

De laatste keer dat McCartney optreedde in ons land, dateert alweer van juni 2016. Toen was hij te zien op Rock Werchter.

TW Classic zal vanaf nu mondjesmaat nieuwe namen aankondigen. De ticketverkoop voor het festival begint op vrijdag 29 november om 10 uur.