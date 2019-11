Manchester United kan comeback niet afmaken in knotsgekke 3-3 tegen Sheffield United

Manchester United heeft opnieuw niet kunnen winnen in de Premier League. Het leek op weg naar een pijnlijke nederlaag tegen Sheffield United, dat op 2-0 kwam. United ging vervolgens op en over de verrassende promovendus tot 2-3, maar kreeg in de slotminuut alsnog de 3-3 tegen.

Manchester United legt al het hele seizoen een zeer wisselvallig parcours af. Het verloor begin deze maand in de Premier League van Bournemouth, revancheerde zich tegen FK Partizan (3-0) en won ook voor de interlandbreak van Brighton. Maar zondag liep het opnieuw fout voor The Reds.

John Fleck scoorde de openingstreffer voor Sheffield United, dat op een zesde plaats staat als nieuwkomer in de Premier League. Hij mocht daarvoor vooral Phil Jones danken, die zich andermaal liet ringeloren. Ook bij de 2-0 van Lys Mousset zag de verdediging van Man U er zeer wankel uit.

Mousset lust het wel, de kaas met gaten die de verdidiging van Man. United voorschotelt! 🧀⚽ pic.twitter.com/d6nTNaG9J1 — Play Sports (@playsports) November 24, 2019

In de tweede helft leek het goede nieuws dan toch te komen. Eerst scoorde Brandon Williams met een lage schuiver de 2-1. Mason Greenwood, amper zeventien jaar, zette de 2-2 op het bord nadat hij nog maar enkele minuten op het veld stond. Een derde jeugdproduct in Marcus Rashford zette de onwaarschijnlijke 2-3 cijfers op het bord. Een ommekeer in zeven minuten tijd.

Greenwood: het nieuwste talent uit de academie van Man U? Foto: AFP

Toch ging het nog mis voor de troepen van Ole Gunnar Solskjaer. Oliver McBurnie scoorde in de negentigste minuut nog de 3-3. Manchester United staat daarmee op de negende plaats met zeventien punten, al ruim minder dan de helft van de punten van Liverpool.