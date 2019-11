Delphine Boël uit liefde voor haar land op cover ‘Mon plat pays’

Over haar rechtszaak tegen koning Albert en het daarbij horende DNA-staal, daar mocht en wou ze niets over zeggen. Maar Delphine Boël (51) tekende afgelopen weekend maar al te graag present bij de voorstelling van het nieuwe boek Mon plat pays van fotograaf Henk Van Cauwenbergh.

Het nieuwe boek van fotograaf Henk Van Cauwenbergh brengt een ode aan zijn thuishavens Knokke, Damme en Brugge. Boël prijkt op de cover van dat boek, een cover die ze overigens ook zelf bewerkte. “Ik heb lang in het Verenigd Koninkrijk gewoond, maar ik wil mijn liefde voor mijn land ook uitdrukken. Mijn land dat ik sinds kort heb ontdekt”, zegt ze.

Van Cauwenbergh beaamt dat. “Ze houdt van Knokke”, zegt hij. “Het is de plek waar ze in 1967 verwekt is geweest.” Hij doelt daarmee op de verhouding die koning Albert toen zou hebben gehad met haar moeder, Sybille de Selys Longchamps. Jarenlang woonde zij in villa La Bûcherie, waar de koning zijn buitenechtelijke dochter vaak zou hebben bezocht.

Echte West-Vlamingen

Ook acteur Wim Opbrouck en actrice en model Lise Feryn lieten zich overigens fotografen voor Mon plat pays. “Twee echte West-Vlamingen”, aldus Van Cauwenbergh. “Wim Opbrouck fotografeerde ik om zes uur ’s ochtends, op een vissersboot. Ik wou geen gepolijste, gladgeschoren jongen, maar een karakterkop. En geef toe, in een ander leven zou Opbrouck zomaar een garnaalvisser kunnen zijn”, lacht hij.