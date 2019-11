De Block laat lachgasprobleem in kaart brengen: “Steeds meer alarmerende signalen”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) laat een werkgroep in kaart brengen hoe groot het fenomeen is van jongeren die lachgas als roesmiddel gebruiken. “Omdat ik steeds meer signalen ontvang van burgemeesters dat er een probleem is”, zegt ze.

“Een ballonnetje doen”, heet het: je neemt een gaspatroon dat gebruikt wordt voor slagroomspuiten, je vult er een ballon mee, en vervolgens inhaleer je het. Het lachgas veroorzaakt zo een roes die een paar tientallen seconden tot een minuut of twee kan duren. Populair bij de jeugd, maar ook gevaarlijk voor de gezondheid.

Antwerpen gaat nu GAS-boetes tot 250 euro uitschrijven voor wie betrapt wordt op “oneigenlijk” gebruik van het gas. Het middel veroorzaakt te veel overlast en is te gevaarlijk, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Tussen oktober 2015 en mei 2019 hebben we meer dan 34.000 van die capsules op straat gevonden. Het misbruik is massaal.”

“Het misbruik is massaal”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Foto: Sven Dillen

De Wever is niet alleen: onder meer in Mechelen, Gent, Kortrijk, Heusden-Zolder en Sint-Niklaas hebben ze ook al GAS-boetes ingevoerd.

Op eigen houtje

“De steden en gemeenten zijn zich bewust van de problematiek”, zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Ze moeten het ook op eigen houtje doen, want er is geen federaal verbod op het oneigenlijke gebruik van het gas.”

Lachgas of distikstofmonoxide is dan ook een perfect legaal middel. Je kan het gemakkelijk kopen als je ermee aan de slag wil in de keuken om er slagroom luchtig mee te maken. Vaak zitten ze verpakt per vijftig patronen, ze kosten dan zo’n 15 euro.

Inhaleren

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) was lange tijd geen voorstander van een verkoopsverbod, maar gaat een werkgroep nu toch in kaart laten brengen hoe groot het probleem precies is. Tegen eind januari moet er een advies zijn. “Omdat ik ook meer signalen opvang dan vroeger van de burgemeesters”, zegt ze.

“Als je lachgas gebruikt om te inhaleren, houdt het veel risico’s in”, zegt Tom Evenepoel van de Druglijn. “Het kan valpartijen of ongevallen veroorzaken omdat het duizeligheid en gevoelloosheid veroorzaakt. De combinatie met alcohol kan gevaarlijk zijn. Op lange termijn kan het voor sommige mensen ook problemen met het zenuwstelsel veroorzaken.”

In de kamercommissie Volksgezondheid buigen ze zich deze week alvast over een wetsvoorstel van federaal minister Daniël Bacquelaine (MR), om de verkoop te verbieden aan minderjarigen. Daarna moet het voltallige parlement er zich nog over uitspreken. “Ik wil wachten op het advies van de werkgroep”, zegt De Block. “Dan kunnen we bepalen hoe we hier het best tegen optreden.”