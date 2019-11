De schatkamer van Papoea-Nieuw-Guinea wil op eigen benen staan

De wereld krijgt een nieuw land: Bougainville. Tenminste, als ze in het referendum op de mini-archipel even overweldigend als voorspeld voor onafhankelijkheid stemmen. En als moederstaat Papoea-Nieuw-Guinea tenminste het resultaat goedkeurt. Daar staan ze niet te springen voor een afscheuring, maar weigeren ze, dan keert wellicht de burgeroorlog terug. En die kostte destijds het leven aan een tiende van de bevolking van Bougainville.

U kent Bougainville. Als de klimplant met helroze bloemen die populair is op Vlaamse terrassen in de zomer. Dit verhaal gaat niet over die klimplant. Hoewel die destijds uit warme landen werd meegebracht ...