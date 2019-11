Een 63-jarige dokter is in verdenking gesteld van negenvoudige doodslag. Het zou hem, als hij ook veroordeeld wordt, ’s lands grootste seriemoordenaar maken. De arts zou palliatieve patiënten omgebracht hebben. Zelf ontkent hij dat hij iemand vermoordde. “Ik heb alleen het lijden verlicht.”

Nadat hij eerder in september al verdacht werd van vier moorden, heeft de onderzoeksrechter in Luik de 63-jarige arts nu ook in verdenking gesteld van vijf bijkomende verdachte overlijdens. Dat gebeurde ...